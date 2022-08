Buss: "Westbrook il nostro migliore". Poi ritratta

In un'intervista con The Athletic, la proprietaria dei Los Angeles Lakers Jeanie Buss ha definito Russell Westbrook come "il nostro miglior giocatore lo scorso anno", ritrattando poi per dire che è stato quello più continuo "perché ha giocato 78 partite". Buss ha anche espresso la sua soddisfazione per l'estensione di LeBron James: "È importante per il brand che si ritiri come giocatore dei Lakers"

Anche alla fine del mese di agosto e dopo una stagione in cui sono rimasti fuori dai playoff, i Los Angeles Lakers rimangono la squadra più in vista della lega, anche per le personalità che la compongono. E quando parla la proprietaria Jeanie Buss, le sue parole non passano mai sotto silenzio: dopo aver già alzato la voce lo scorso maggio promettendo “scelte difficili”, la figlia prediletta dello storico Dr. Buss è tornata a parlare con The Athletic per promuovere il documentario sulla franchigia (“Legacy: The true story of the L.A. Lakers”) ma anche per discutere degli “affari correnti” dei gialloviola. Due in particolare i temi toccati, legati a due dei giocatori più importanti del roster: Russell Westbrook e LeBron James. Sul primo si è creato un mezzo incidente diplomatico: nel corso dell’intervista con Sam Amick, Buss ha definito Westbrook “il miglior giocatore dello scorso anno dal mio punto di vista”, salvo poi ritrattare quando il giornalista prima di pubblicare l’intervista ha chiesto una conferma alla diretta interessata. “La parola che avrei dovuto usare è ‘continuo’: ha giocato 78 partite per noi lo scorso anno”. Non esattamente la stessa cosa, anche se di certo essere presenti in campo è una qualità che Westbrook ha sempre portato in dote alle sue squadre. Per quello che vale, Buss ha anche espresso la sua fiducia sul fatto che Westbrook e il nuovo arrivato Patrick Beverley possano convivere in campo nonostante le loro “divergenze” in passato. “Anche quando abbiamo preso Matt Barnes si pensava che non potesse coesistere con Kobe, e invece sono andati benissimo. Beverley è stato preso per difendere e per spingere i compagni, diventare un esempio: il giorno dopo la trade era già qui ad allenarsi. Sarà un leader dello spogliatoio”.