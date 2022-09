Nick Young non ha dimenticato D'Angelo Russell

Dopo aver giocato la sua ultima partita NBA alla fine del 2018, Nick Young ha lasciato il basket per darsi alla boxe. O meglio, alla boxe tra celebrità e influencer, come nell’incontro dello scorso luglio contro il rapper Blueface (che poi è stato rimandato al 10 settembre) per il quale è tornato brevemente alla ribalta. Ma l’ex giocatore dei Los Angeles Lakers non ha di certo dimenticato il basket, anche nei suoi momenti meno felici. In un’intervista per il podcast di Chris Mannix (ex giornalista NBA che è passato alla boxe per Sports Illustrated), ha rivelato chi vorrebbe affrontare in un ring per un match di pugilato. E la risposta non ha sorpreso nessuno: "Di sicuro D-Lo, D’Angelo Russell" ha detto Young senza esitazione. "Poi anche qualcuno dei Lakers, qualcuno degli Warriors, un paio di allenatori…" ha aggiunto ridendo. Insomma, Russell non è l’unico suo bersaglio, ma è l’unico che ha menzionato esplicitamente senza neanche pensarci. Il motivo è noto: quando erano compagni ai Lakers, un video condiviso per sbaglio da Russell sui social (nel quale Young ammetteva di essere stato con altre donne) nel marzo del 2016 ha portato alla rottura con la sua fidanzata del tempo, la cantante Iggy Azalea. Un incidente che creò problemi non solo a Young ma soprattutto a Russell, etichettato come una "spia" all’interno dello spogliatoio dei gialloviola e successivamente alla sua cessione ai Brooklyn Nets nell’estate del 2017.