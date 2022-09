Le discussioni sul peso di Kyle Lowry lo accompagnano praticamente da tutta la sua carriera, anche se non gli hanno impedito di diventare uno dei migliori giocatori della NBA. Eppure c’ ancora chi sottolinea che il suo peso è ben lontano dall’essere ideale: a rispondere a tutte quelle persone ci ha pensato l’Hall of Famer Tim Hardaway, che in un’intervista al Sun-Sentinel ha voluto mettere i puntini sulle i: “Voglio che lo scriviate a chiare lettere: Kyle Lowry non è grasso e non è sovrappeso. È che indossa delle protezioni da football sotto la maglia che lo fanno sembrare più grosso di quello che è. Ma è molto più magro di quello che si crede. Lo dico in giro da sempre ma nessuno mi crede, dicendomi ‘No è sovrappeso’. Ma non lo è. Ha solo bisogno di rimanere in salute per essere in forma”. Eppure alla fine della passata stagione anche il capo della dirigenza di Miami Pat Riley (da sempre ossessionato dalla forma dei suoi giocatori) ha espresso velatamente i suoi dubbi sul playmaker: “Alla fine per me quello che conta per tirare fuori il meglio da un giocatore è che sia in una forma mondiale. Non c’è altro modo” aveva detto Riley sul campione NBA 2019. Hardaway, peraltro, sa bene cosa significhi giocare per gli Heat sotto Riley, visto che nel suo contratto aveva inserita una clausola per tenere sotto controllo il suo peso nei suoi anni da giocatore.