Le Finali WNBA scattano anche su Sky Sport

La serie finale tra le Connecticut Sun e le Las Vegas Aces per il titolo WNBA sarà visibile anche su Sky Sport NBA a partire da gara-1, in diretta domenica 11 settembre alle 21. Ecco la presentazione della sfida e il programma completo delle Finals

Per la terza volta negli ultimi 17 anni, saranno due squadre che non hanno mai vinto il titolo WNBA a contendersi il trofeo del campionato di basket femminile statunitense. Ad affrontarsi nelle Finals saranno le Connecticut Sun e le Las Vegas Aces , che si sfideranno in una serie al meglio delle cinque partite da seguire in diretta su Sky Sport NBA a partire da domenica 11 settembre alle ore 21 .

Il percorso delle Las Vegas Aces

Le Aces arrivano con la testa di serie numero 1 dopo una regular season da 26 vittorie e 10 sconfitte che è valsa alla nuova allenatrice Becky Hammon il premio di Allenatrice dell’anno al suo debutto in WNBA e alla stella Aj’a Wilson il suo secondo premio di MVP nonché quello di Difensore dell’Anno. Le Aces hanno superato le Phoenix Mercury in due partite al primo turno e le Seattle Storm in quattro partite (3-1) alle semifinali, ringraziando le super prestazioni di Chelsea Gray (59% dal campo e 50% da tre) e quelle di Wilson (30 punti di media con 12 rimbalzi e il 64% dal campo) rimontando dopo aver perso gara-1. Per le Aces è la seconda finale negli ultimi tre anni dopo aver perso quella del 2020 proprio contro le Storm.



Il percorso delle Connecticut Sun

Percorso più accidentato ma non meno soddisfacente per le Sun, che dopo una regular season da 25-11 buona per il terzo seed ai playoff hanno superato le Dallas Wings al primo turno per 2-1 e le Chicago Sky al secondo turno solo nella decisiva gara-5. La chiave per la squadra del Connecticut è la difesa: nel primo turno hanno tenuto Dallas a 58 punti di media nella serie con il 36% dal campo; nel secondo hanno replicato concedendone solo 63 a Chicago con il 34%. Decisivo anche l’ultimo quarto di gara-5 contro le Sky, vinto per 24-5 con all’interno un parziale di 18-0 che le ha proiettate verso la seconda finale negli ultimi quattro anni, dove sperano di vendicare la sconfitta per 3-2 del 2019 contro le Washington Mystics.