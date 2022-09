Giannis espulso e fuori ai quarti con la Germania

Giannis Antetokounmpo si è ritrovato di fronte un muro e non è riuscito a superarlo: Daniel Theis, sapientemente supportato dal resto del quintetto, ha giocato una partita da incorniciare a protezione del ferro, limitando il n°34 greco a soli 31 punti, 8 assist e 7 rimbalzi in un match in cui la Grecia ha tenuto botta per un tempo (118 punti in due per le squadre, era dal 1987 che non se ne vedevano così tanti all’intervallo lungo a Eurobasket), prima di sprofondare sotto i colpi della Germania. Merito dei 26 punti e 8 assist di uno straripante Dennis Schröder, a cui si sono aggiunti poi i 19 punti di un sontuoso Franz Wagner e il contributo arrivato letteralmente da tutta la rotazione tedesca. A fare notizia poi nel quarto periodo è stata l’espulsione comminata a Giannis Antetokounmpo per doppio fallo tecnico: dopo il primo arrivato nel primo tempo, a metà quarto periodo il campione dei Milwaukee Bucks nella lotta a rimbalzo ha colpito in maniera durissima il malcapitato Johannes Thiemann. Una mazzata in pieno volto che ha steso l’avversario e scritto definitivamente la parola fine sulla ambizioni della Grecia di rimontare una gara iniziata male e finita peggio.