Si è aperto a Berlino con il successo della Spagna sulla Finlandia per 100-90 il tabellone dei quarti di finale degli Europei. Alle 20.45 la Grecia di Giannis Antetokounmpo sfida i padroni di casa della Germania. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE DEI QUARTI