Come la Germania ha fermato Giannis, in una foto

EUROBASKET

Clamoroso a Berlino, dove esce di scena un'altra grande favorita per l'oro: la Grecia di Giannis Antetokounmpo viene dominata dalla Germania padrona di casa, che vola in semifinale. Espulsione per la stella dei Bucks per doppio antisportivo. Successo della Spagna di Scariolo sulla Finlandia per 100-90. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW GERMANIA-GRECIA, GLI HIGHLIGHTS - VIDEO. L'ESPULSIONE DI GIANNIS SPAGNA-FINLANDIA: HIGHLIGHTS