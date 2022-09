Doncic si sbriciola ai quarti: vince la Polonia

Perdono a sorpresa i campioni in carica, battuti a sorpresa dalla Polonia per 90-87 che domina nel primo tempo e poi ha la forza di vincere in volata un match in cui la Slovenia non ha mai trovato ritmo. Anche Luka Doncic non incide come al solito, uscito per raggiunto limite di falli e autore di 14 punti con 15 tiri dal campo: troppo poco per trascinare i suoi in semifinale