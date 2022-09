La Spagna vince l'oro: Hernangomez batte Gobert

Gli iberici battono in finale la Francia 88-76 al termine di un match condotto per 40 minuti: protagonista assoluto Juancho Hernangomez, autore di 27 punti e quasi infallibile dall'arco (ben sette triple a bersaglio). Si arrendono i transalpini di Rudy Gobert - impalpabile in attacco e a protezione del ferro, costretto ad accontentarsi dell'argento

La Spagna va oltre i propri limiti, rimanda la rinuncia al successo nonostante tanti grandi campioni abbiano ormai lasciato la pallacanestro e si prende un altro oro europeo meritando anche in una finale dominata per 40 minuti. Merito dei canestri di un vertiginoso Juancho Hernangomez, autore di 27 punti con 9/11 al tiro e 7/9 dall’arco (record di triple per un giocatore spagnolo a Eurobasket) che veste i panni di Bo Cruz e rispedisce al mittente ogni tentativo di rimonta della squadra francese. Al resto pensa suo fratello Willy sotto canestro : 14 punti con 14 conclusioni dal campo, mentre l’enciclopedica partita di Usman Garuba va ben oltre i soli due punti a referto (con 4 assist, sempre più specialità della casa). È una vittoria di squadra per la Spagna, che vince 88-76 sotto la sapiente guida di un Sergio Scariolo che si conferma come uno dei migliori allenatori (e più vincenti) in circolazione.

Partita da dimenticare invece per la Francia, costretta a inseguire sin dalla palla a due, sprofondata nella prima metà di gara e poi tornata d’orgoglio in parte a contatto: dura poco però, visto che la Spagna regge il colpo ogni volta che poteva esserci una svolta negativa per gli iberici nel match (anche quando gli arbitri sbagliano un paio di fischi). Alla sirena finale sono 20 punti per Evan Fournier - abile a scuotere i suoi con il suo talento, ma effimero quando più contava - mentre Rudy Gobert resta protagonista marginale di un match da 6 punti, 2/2 al tiro e in cui il suo peso in difesa non si è sentito. Una medaglia d’argento comunque da festeggiare per i transalpini, che si confermano una delle nazioni di vertice a livello europeo e mondiale.