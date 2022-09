Le ultime dichiarazioni del n°1 del front office dei campioni NBA in carica sembrano non lasciare dubbi: il futuro di Draymond Green sarà in maglia Warriors. Ma il n°23 può già essere free agent in estate e se chiedesse il massimo metterebbe in forte difficoltà una franchigia che fronteggia un monte salari (più tasse) da quasi 400 milioni di dollari

Il nome di Draymond Green sarà spesso sulle pagine dei giornali, da qui fino a fine anno. Perché i Golden State Warriors sono i campioni NBA in carica e perché Green - se sceglie di rinunciare all'opzione sull'ultimo anno del suo contratto - può essere un free agent già la prossima estate. Miglior difensore NBA nel 2017, sette volte nei primi quintetti difensivi, Green al termine della sua carriera vedrà il suo n°23 ritirato dagli Warriors e con ogni probabilità il suo nome inserito tra i grandi della Hall of Fame. Eppure - lo assicurano fonti vicinissime alla squadra di San Francisco - Golden State non è disposta a estendere il contratto di Green al massimo salariale, visto i 32 anni abbondanti già sulla sua carta d'identità (e un valore che ovviamente andrà nel tempo a calare) e visti anche i problemi finanziari che gli Warriors andranno a fronteggiare in futuro per tenere questo nucleo assieme (tra stipendi e tassa di lusso, Lacob e soci potrebbero dover sborsare quasi 400 milioni di dollari nell'estate 2023). Si va allora verso un impasse? Non secondo il general manager di Golden State Bob Myers, che parlando a "The Athletic" ha rinnovato la sua fiducia totale al giocatore: "La mia bocca non riesce neppure a pronunciare parole come 'Non sarà con noi in futuro'. Faremo di tutto per tenerlo, per tutto quello che ha fatto per noi e per la sua importanza all'interno di questa organizzazione", ha detto Myers.