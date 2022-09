Dalla Serbia rimbalza una notizia davvero curiosa: il centro della nazionale argento olimpico a Rio 2016 (visto sia in NBA che a Milano con l'Olimpia) ha rifiutato un ultimo contratto con la Stella Rossa di Belgrado per seguire la rock band YU Grupa in un tour americano alla guida di un camper sulla mitica Route 66

La sua carriera NBA non ha certo lasciato il segno (due stagioni, 48 gare con i Milwaukee Bucks e poi 5 l'anno seguente con i Minnesota Timberwolves, nell'annata 2014-15): da allora Miroslav Raduljica era tornato in Europa - prima con il Panathinaikos, poi un anno a Milano con l'Olimpia, vincendo la Coppa Italia) prima di emigrare in Asia, tra Cina e Corea del Sud. Ora per il centro serbo medaglia d'argento sia alle Olimpiadi di Rio del 2016 che ai Mondiali spagnoli del 2014 sembrava arrivato il momento di tornare a casa, nella sua Belgrado. Lo vuole la Stella Rossa, per chiudere il roster con un veterano di grande esperienza. La più scontata delle firme? Non proprio. Perchè Miro ha un'altra idea in testa: da sempre grandissimo appassionato di rock, Raduljica - che da ragazzino sognava di fare il camionista, prima di trovare la sua strada nel basket - sceglie di rinunciare all'offerta della Stella Rossa per unirsi invece alla rock band serba YU Grupa e mettersi alla guida del loro camper in un tour USA che li vedrà scorrazzare da est a ovest sulla mitica Route 66.