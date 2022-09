L'unica consolazione (non da poco) per i gialloviola è il titolo NBA vinto nel 2020 (mentre i Clippers devono ancora conquistarsi il primo anello della loro storia). Per il resto però il conto degli scontri diretti tra le due franchigie di L.A. nell'ultimo decennio segnala come gli equilibri di potere nella "Città degli angeli" siano completamente cambiati rispetto alla tradizione

Los Angeles uguale Lakers. L'equazione è stata valida per tanti anni, quasi per sempre. I Clippers? "L'altra" squadra, i "cugini", i "parenti poveri" dei gialloviola, 17 titoli NBA contro zero, una storia leggendaria contro una storia tutta da costruire. La "narrative" è difficile da cambiare ma la giornalista di ESPN Ramona Shelburne ha però voluto evidenziare come - se si prende in considerazione l'ultimo decennio NBA - la "città degli angeli" ha già una nuova squadra padrone: e sono i Clippers. Lakers e Clippers si sono difatti affrontati 39 volte in questo intervallo e i secondi sono usciti dal campo vincente la bellezza di 32 volte, inanellando anche 11 successi in fila nei confronti dei più blasonati rivali cittadini (comprese tutte le 4 sfide dell'ultimo campionato, con lo "sweep" stagionale). Neppure l'arrivo in maglia gialloviola di LeBron James è riuscito a invertire il trend: nelle 10 gare contro i Clippers in cui "King" James è stato in campo, i suoi Lakers hanno vinto soltanto tre volte, perdendo le restanti sette.