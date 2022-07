La sua aggiunta a un roster che già conta Kawhi Leonard e Paul George resta un'incognita, per via del tanto tempo trascorso lontano dai parquet per infortuni negli ultimi anni. Se però si dimostrasse sano, John Wall potrebbe essere la pedina giusta per far pendere la bilancia del derby cittadino di Los Angeles dalla parte dei Clippers

Los Angeles, si sa, è piazza che domanda molto. A Hollywood contano la star, e i Lakers (per il momento) ne contano tre: LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook. Ora, si potrebbe dire, ne contano tre anche i Clippers, da quando a Kawhi Leonard e Paul George si è aggiunto un 5 volte All-Star come John Wall. Che proprio della sfida stracittadina contro i gialloviola ha parlato in una recente intervista trasmessa da ESPN: "Amo questo palcoscenico. Più le luci dei riflettori sono intense, più mi piace scendere in campo, per cui non vedo l'ora. Sia Lakers che Clippers nell'ultimo anno hanno avuto problemi con gli infortuni; sia Lakers che Clippers non hanno potuto competere al livello a cui erano attesi. Ora però sappiamo chi c'è dall'altra parte, ma anche loro sanno chi c'è dalla nostra: penso che sarà una gran battaglia e per me anche una grandissima opportunità che la gente si ricordi nuovamente chi sono.