Come se non bastasse il polverone sollevato a Boston dalla sospensione di coach Ime Udoka con la promozione ad alleantore ad interim dell'inesperto Joe Mazzulla, i Celtics devono anche fare i conti con la loro infermeria, piuttosto affollata di questi tempi. Praticamente in contemporanea, sia Robert Williams che Danilo Gallinari sono finiti sotto i ferri del chirurgo, il primo per rimuovere alcuni tessuti all'interno del suo ginocchio sinistro, il secondo per riparare il legamento crociato anteriore anche in questo caso del ginocchio sinistro rotto durante l'amichevole pre-Europeo con la Georgia. Per Williams si parla di un recupero in 8/12 settimane (ovvero due-tre mesi), il tempo necessario al giocatore per poter tornare in palestra (ma non necessariamente in campo, subito).