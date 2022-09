LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Paul George e Kevin Durant: questo è il gruppo (alquanto esclusivo) di giocatori NBA in attività che oggi può vantare una linea di scarpe a proprio nome da parte del colosso americano Nike. Lista a cui, secondo i bene informati, potrebbe presto aggiungersi l'esplosiva point guard dei Grizzlies Ja Morant. Fin dal suo ingresso nella lega Morant è già sotto contratto con Nike e lo scorso anno ha siglato una collaborazione con Sierato per avere ai piedi delle Kobe 6 "customizzate", rese cioè uniche (attraverso disegno e dettagli) proprio per Morant. La "signature shoes" (la linea di scarpe dedicata) sarebbe però l'ennessimo passo in avanti per la giovane superstar di Memphis, e se è vero che sono in tanti a dare ormai per fatto l'accordo al riguardo con Nike, è stato proprio Morant a sollevare via Twitter alcuni dubbi al riguardo: "Siete al corrente di cose che io non so?", ha scritto commentando la notizia dell'imminente uscita di una sua "signature shoes", già ribattezzata con il nome "Ja 1".