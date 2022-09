C'è un giocatore dei Pacers - un giocatore di 211 centimetri, che ha solo 26 anni e che è già stato per due volte il miglior stoppatore della NBA - che sa benissimo che i suoi giorni nell'Indiana sono contati. Myles Turner per anni è vissuto un po' all'ombra di Domantas Sabonis ("I due possono coesistere?", è la domanda che tutti hanno sentito ripetere più volte) ma ora che il lituano non c'è più, ironia della sorta pure per Turner a Indiana non c'è più posto. E lui non fa nulla per nasconderlo: "È l'elefante nella stanza, ma affronto l'argomento ora per non doverlo affrontare più", ha detto durante il media day. "Questa è la mia ottava stagione nella lega e le voci di cessione o scambi mi hanno tenuto compagnia in tutti gli ultimi 4 o 5 anni, tanto da rendermi quasi insensibile. È il business, non ce l'ho con nessuno, le emozioni vanno tenute separate dal lavoro: finché sono qui il mio compito è quello di aiutare i giovani a crescere". Ma Turner non sarà ancora nell'Indiana a lungo, per due semplici motivi: il primo, e più importante, è che i Pacers hanno abbracciato un rebuilding, puntando tutto sulla "next generation" dei Tyrese Haliburton, dei Bennedict Mathurin e dei Chris Duarte; il secondo è che Turner sarà free agent a fine anno, e quindi per non perderlo in cambio di niente Indiana ha tutti gli interessi a scambiarlo prima.