In estate la richiesta di cessione dai Nets di Kevin Durant e la sua successiva dichiarazione di sfiducia verso il proprio allenatore (Steve Nash) e il general manager della squadra (Sean Marks) avevano lasciato tutti a bocca aperta, facendo apparire di colpo improbabile il suo ritorno ai Nets per il via del campionato. E invece, a poco più di due settimane dalla prima palla a due, Durant non solo è pronto a scendere in campo con Kyrie Irving, Ben Simmons e compagni ma è pure seccato dal fatto che le sue parole estive generino ancora interesse e spunti polemici. "A un certo punto non possiamo andare avanti e metterci tutto alle spalle? Capisco che è una storia giornalisticamente interessante, e che le polemiche facciano vendere. Ma se andiamo a vedere non ho saltato neppure una partita, o un allenamento, e alla fine sono ancora qui. Spero davvero che quanto successo possa essere messo alle spalle e si possa guardare avanti". Non prima, però, di offrire un'ultima (?) informazione su quanto successo: "Un sacco di cose dette e scritte sui media non erano accurate, ma ora non ho voglia di parlarne e non abbiamo tempo di farlo".