Crowder, Cleveland pronta a offrire Osman ai Suns

Fuori dal roster e dal training camp, arrivato definitivamente a chiudere i rapporti con la dirigenza Suns, Jae Crowder attende da circa una settimana che qualcuno bussi alla porta di Phoenix e presenti un’offerta per liberarlo e permettergli di tornare in campo. La squadra più chiacchierata a tal proposito erano i Miami Heat - impegnati nel frattempo anche sul fronte Tyler Herro a garantire al miglior sesto uomo dell’anno un cospicuo rinnovo - ma nel frattempo pare essersi fatta avanti un’altra ex squadra in cui Crowder ha militato tempo fa (con scarsi risultati): i Cleveland Cavaliers, rigenerati dalla passata stagione e pronti a giocare una regular season da protagonisti dopo l’arrivo in squadra di un talento assoluto come Donovan Mitchell. Il veterano in uscita dai Suns sarebbe dunque il profilo ideale da aggiungere in termini di esperienza, difesa e capacità all'occorrenza di allargare il campo (come dimostrato con profitto anche a Phoenix, con cui è arrivato a giocarsi il titolo NBA in finale contro Milwaukee nel 2021).