I Lakers vogliono ancora cedere Russell Westbrook

In un lungo articolo pubblicato da The Athletic, si racconta come i Lakers abbiano cercato diverse strade in estate per scambiare Russell Westbrook senza ipotecare troppo il futuro di una franchigia che resta pieno di punti interrogativi. La trade saltata con Indiana, i tanti giocatori corteggiati e poi sfuggiti e la convinzione che, se le cose non dovessero funzionare, il n°0 dei Lakers potrebbe comunque salutare Los Angeles nei prossimi mesi

“La prospettiva e l’intenzione di cederlo continua a essere reale, anche nelle prossime settimane e mesi”: parole che non possono far felice Russell Westbrook, tornato in campo questa notte con i Lakers nella prima gara di preseason e ancora sul banco degli imputati dopo la catastrofica resa dei mesi scorsi. La squadra di Los Angeles infatti vuole cercare in ogni modo di rendere competitivo il roster a disposizione di un LeBron James che si avvicina sempre più al ritiro e alla fase calante della sua carriera, nella speranza che i gialloviola possano giocarsi al meglio le proprie opportunità di arrivare al titolo in breve termine. Un’utopia o quasi al momento, visto il materiale tecnico a disposizione.

Lo scambio (poi saltato per volontàa dei Lakers) con i Pacers per Turner e Hield vedi anche Il rapporto con Beverley: ora parla Westbrook A tenere banco per giorni è stata l’ipotesi di trade messa in piedi con i Pacers, disposti a cedere sia Myles Turner che Buddy Hield (due giocatori che farebbero comodo nella rotazione Lakers), in cambio del contrattone di Westbrook - in scadenza il prossimo giugno - e di due prime scelte non protette al Draft 2027 e 2029. Un rischio che alla fine il GM Pelinka, dopo aver ragionato a lungo con tutto il resto della dirigenza, ha scelto di non correre - provando a vedere se il cambio di direzione tecnica in panchina possa portare a un utilizzo più efficace di Westbrook. D’altro canto, ipotecare così tanto futuro dei Lakers non sarebbe stato garanzia di successo nell’immediato e questo ha fatto desistere i gialloviola. In diversi incontri con dirigenza e staff, Westbrook ha spiegato di avere come unico obiettivo quello di “aiutare la squadra a vincere” - rinunciando dunque anche ad avere il pallone in mano e con l’ipotesi di uscire dalla panchina non da scartare.

Quintetto base Lakers: coach Ham ha deciso Almeno per la preseason, che i gialloviola inizieranno nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 ottobre con la sfida contro Sacramento. Le indicazioni avute dal training camp hanno spinto il neo-allenatore di L.A. a propendere verso alcune scelte. Ecco i cinque che con ogni probabilità saranno chiamati a scendere in campo alla prima palla a due ufficiale della stagione gialloviola LE SCELTE DI HAM | Al suo debutto su una panchina NBA (e su quella dei Lakers, che non fa che aumentare la pressione) Darvin Ham è subito chiamato a scelte difficili. In attesa del debutto in prestagione dei gialloviola, l'allenatore di L.A. sembra però aver delineato il quintetto base che vuole vedere in campo in questo inizio di stagione. Ecco le sue scelte RUSSELL WESTBROOK | Alla fine l'ex MVP NBA sembra averla "spuntata" nella rivalità interna con Patrick Beverley e Dennis Schroder, due delle facce nuove in casa Lakers KENDRICK NUNN | L'ex Miam Heat ha saltato tutta la scorsa stagione per un problema al ginocchio ma dal training camp gialloviola arrivano notizie entusiasmanti sul suo stato di forma, tali da aver convinto coach Ham a nominarlo guardia titolare nel quintetto di L.A.: "Per noi è come un nuovo acquisto, un free agent: lo voglio utilizzare al massimo e lui finora ha risposto alla grande"

I giocatori corteggiati (e mancati) dai Lakers: da Irving a Clarkson vedi anche Westbrook: "Io, LeBron e AD? Non ci ferma nessuno" La lista dei possibili innesti da aggiungere a un roster claudicante in casa Lakers è lunghissima, tutti giocatori per i quali i gialloviola hanno trattato, offerto e che alla fine non sono arrivati. Il più ambito era Kyrie Irving, che resta separato in casa a Brooklyn e che sarebbe tanto piaciuto a LeBron James. Non solo l’ex compagno ai Cavaliers: i Lakers hanno provato a prendere Bojan Bogdanovic - poi finito a Detroit - e anche Jordan Clarkson, prima che i Jazz facessero capire chiaramente di non avere intenzione di cederlo. In nessuna di queste potenziali operazioni però è stato possibile inserire il nome di Westbrook senza scatenare la ritrosia delle franchigia con cui i Lakers si sono ritrovati a trattare: passaggi a vuoto che hanno scandito una lunga off-season in cui ci si è dovuti accontentare (il messaggio che passa al momento è questo) di Patrick Beverley e Dennis Schröder. Troppo poco al momento per sperare di invertire la rotta, con la cessione di Westbrook che resta l'unica chiave per provare a dare una scossa al mercato nel corso della regular season.