Wembanyama, altro show: 36 punti da pazzi. VIDEO

Dopo la fenomenale prima esibizione a Las Vegas che ha fatto girare la testa a tutta la NBA, era difficilissimo che Victor Wembanyama potesse riconfermarsi. Invece il fenomeno francese ha confermato quanto di buono già visto due giorni fa, questa volta prendendosi tutto il palcoscenico per sé. Il suo rivale Scoot Henderson, infatti, è dovuto uscire nel primo quarto della seconda sfida tra il suo G League Ignite Team e il Paris Metropolitans 92 dopo uno scontro ginocchio contro ginocchio proprio con Wembanyama, che da lì in poi ha avuto campo libero per fare il bello e il cattivo tempo. Il nuovo "alieno" del basket mondiale ha chiuso con 36 punti, 11 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate trascinando la sua squadra alla vittoria per 112-106, ma soprattutto ha inenanellato una serie di giocate da strapparsi i capelli tra cui diversi canestri in fadeaway creati in proprio, un paio di schiacciate in transizione (di cui una in alley oop), e soprattuto due triple senza alcun senso nel secondo tempo (una uscendo dal campo in angolo, una da 9 metri abbondanti di distanza) che hanno fatto il giro del web. Con più di 200 scout e dirigenti NBA sugli spalti per vederlo — oltre al suo connazionale e amico Rudy Gobert, impegnato poco dopo con i suoi Minnesota Timberwolves —, Wembanyama non ha deluso davvero nessuno, confermando tutto ciò di grandioso già visto due giorni fa.