Il loro ritorno in campo proietta automaticamente i Clippers tra le squadre più attese della nuova stagione: Kawhi Leonard (assente tutto lo scorso campionato) e Paul George (solo 31 gare disputate su 82) sono una delle coppie di superstar più i intriganti di tutta la lega e dalla loro chimica dipendono i destini della franchigia di Los Angeles. Una chimica sulla quale si è voluto pronunciare proprio Paul George, le cui parole sono sembrate il tentativo di mettere ordine tra le gerarchie di squadra proprio per il bene dei Clippers: "La gente dice sempre: 'Kawhi è l'opzione n°1, George è quella 1A'. Vi dico come la vedo io: per me lui è il n°1 e io sono il n°2. Non ho nessun problema a dirlo e non ho nessun problema a esserlo", ha affermato l'ex giocatore di Fresno State. "Dobbiamo mettere da parte l'ego, e a me sta benissimo così: cerco di essere complementare al suo gioco e alleggerirgli la pressione dalle spalle", ha aggiunto George. "Detto questo, ho grande fiducia nel mio talento e in quello che so fare in campo, ma sono convinto che il mio ruolo sia quello di rendere migliore ogni mio compagno di squadra".