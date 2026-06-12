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NBA Finals, Wembanyama ora rischia: al prossimo flagrant sarà sospensione

NBA
©Getty

Uno degli episodi chiave del secondo tempo di gara-4 è stato il fallo flagrant fischiato a Victor Wembanyama per un colpo sul volto di Karl-Anthony Towns a inizio terzo quarto. Una sanzione che, oltre ad aver dato il via alla rimonta dei Knicks, porta il francese a un solo fallo flagrant da una sospensione automatica per una gara

A 9:27 dalla fine del terzo quarto di gara-4, i San Antonio Spurs erano avanti di 29 lunghezze sui New York Knicks e sembravano in totale controllo del match. Mentre si trovava in difesa e cercava di liberarsi, Victor Wembanyama ha colpito Karl-Anthony Towns sul volto con un gomito, facendo cadere per terra il domenicano. Un gesto che dopo la revisione al replay è stato giudicato come un fallo flagrant di tipo uno e che, a posteriori, ha fatto partire la rimonta epica dei Knicks, capaci di rimontare e infine vincere come mai nessuno era riuscito a fare nella storia delle Finals.

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Quel flagrant però rischia di essere pesantissimo: Wembanyama infatti aveva già due "punti flagrant”"sulla sua fedina per via della gomitata a Naz Reid che gli era costata l’espulsione in gara-4 della serie contro i Minnesota Timberwolves, e con questo ulteriore flagrant sale quindi a quota tre — a un solo flagrant di distanza dalla sospensione automatica per una partita che avviene quando si arriva a quattro. Il francese dovrà quindi stare estremamente attento a controllare i suoi nervi in gara-5, non solo perché gli Spurs si ritrovano davanti alla possibile fine della loro stagione, ma anche perché pure in caso di vittoria Wemby potrebbe non esserci in gara-6 in caso di flagrant — ed era già andato molto vicino a prenderlo in gara-3 con una violenta spinta ai danni di Brunson.

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Niente flagrant a Wembanyama per spinta a Brunson

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