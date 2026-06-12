A 9:27 dalla fine del terzo quarto di gara-4, i San Antonio Spurs erano avanti di 29 lunghezze sui New York Knicks e sembravano in totale controllo del match. Mentre si trovava in difesa e cercava di liberarsi, Victor Wembanyama ha colpito Karl-Anthony Towns sul volto con un gomito, facendo cadere per terra il domenicano. Un gesto che dopo la revisione al replay è stato giudicato come un fallo flagrant di tipo uno e che, a posteriori, ha fatto partire la rimonta epica dei Knicks, capaci di rimontare e infine vincere come mai nessuno era riuscito a fare nella storia delle Finals.

Approfondimento Dentro il disastro epico degli Spurs: i numeri