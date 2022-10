preseason nba

La scelta n°1 al Draft 2022 segna 17 punti e guida un quintetto tutto in doppia cifra al successo in volata contro Memphis (33 punti di Desmond Bane), perdono ancora i Milwaukee Bucks (0-4 il record in preseason) - senza titolari e travolti a Chicago dai Bulls privi di DeRozan e LaVine. Zero successi anche per Detroit, che perde sia il match contro OKC che Marvin Bagley per infortunio, 8 punti in uscita dalla panchina per Simone Fontecchio nella sconfitta Jazz contro gli Spurs. Golden State travolge Portland