La sua ultima partita di preseason non è stata esattamente un successo, considerando i sei falli commessi in meno di 13 minuti che lo hanno fatto uscire dal campo. Ma anche solo il fatto che Ben Simmons faccia notizia per i suoi pregi e i suoi difetti sul parquet è una buona notizia, perché significa che è tornato a essere un giocatore di pallacanestro dopo un anno e mezzo a dir poco turbolento. L’australiano è tornato a parlare del suo presente, del suo passato e del suo futuro in una lunga intervista con ESPN, nella quale ha ribadito come si senta decisamente meglio dal punto di vista fisico e mentale, anche lanciando un po’ di frecciate in giro per la lega — in particolare in direzione Philadelphia. "La partita del 22 novembre? Ca…, non vedo l’ora di andare là. Per me tutto è un’esperienza e un’opportunità per imparare. Non ho mai giocato contro una squadra che mi ha scambiato. So che Kev [Durant] e Ky [Irving] ci sono passati, così come tanti altri. Per Ky quando è tornato a Boston non è stato semplice, ma siamo persone. Vogliamo andare in campo e dimostrare che si sbagliano". Nonostante il modo burrascoso con cui si è conclusa la sua esperienza ai Sixers, però, Simmons non esclude nemmeno un suo possibile ritorno, visto che ha ancora dei legami con la città (parte della sua famiglia è rimasta lì a vivere). "Chi lo sa? Non posso prevedere il futuro. Non avrei mai pensato che la mia carriera potesse cominciare così. Perciò chissà che tra quattro o cinque anni io possa tornare indietro? Non lo so. Potrebbe esserci una situazione completamente diversa. Perciò non voglio fasciarmi la testa prima e dire che nulla può cambiare".