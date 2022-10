La prima partita di Russell Westbrook come sesto uomo in uscita dalla panchina per i Los Angeles Lakers è durata appena cinque minuti. La guardia infatti è tornata negli spogliatoi per un problema al bicipite femorale e non è più tornata in campo, senza partecipare al -47 con cui i gialloviola hanno concluso una terribile pre-season

Cinque partite, una sola vittoria, -16.3 di distacco medio dagli avversari. La preseason dei Los Angeles Lakers è stata terribile e si è conclusa in maniera ancora peggiore, rimediando un pessimo -47 sul campo dei Sacramento Kings in cui non sono mai sembrati competitivi. Già senza Anthony Davis, Dennis Schröder, Lonnie Walker IV e Troy Brown, coach Darvin Ham ha provato anche l'esperimento di far uscire Russell Westbrook dalla panchina per la prima volta dal 2008. Una mossa che l’allenatore dei Lakers ha cercato di far passare come "un riallineamento e non una retrocessione" e che Westbrook, secondo le sue parole, "ha capito da vero professionista, dicendomi 'Coach, qualsiasi cosa ti serva da me'". Peccato però che l’esperimento sia durato appena cinque minuti: dopo essere entrato nel corso del primo quarto, infatti, Westbrook è tornato negli spogliatoi senza aver segnato neanche un punto per via di un infortunio al bicipite femorale. Non è chiaro quando abbia subito quel problema fisico visto che non ci sono momenti in particolare in cui è sembrato sofferente, ma di fatto Westbrook (che aveva già fatto notizia per il suo atteggiamento distaccato nella gara interna persa con Minnesota) non è più rientrato in campo, sostituito in quintetto base dal rookie Max Christie.