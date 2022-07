Il titolo NBA vinto lo scorso mese ha ripagato la proprietà dei Golden State Warriors di tutti gli sforzi economici fatti per mettere assieme una squadra capace di vincere l’anello, ma questo non significa che i 170 milioni di dollari versati da Joe Lacob alla NBA nel 2021-22 siano stati indolori. Ospite nel podcast di Andre Iguodala e Evan Turner, il proprietario degli Warriors si è infatti lamentato del fatto di aver dovuto pagare qualcosa come 340 milioni di dollari tra stipendi e luxury tax nella stagione appena conclusa. "La cosa più difficile in assoluto è cercare di navigare questa luxury tax, sfortunatamente. Sono appena stato a New York per i lavori della commissione della NBA [per il nuovo contratto collettivo, ndr] e ora come ora c’è questa idea in giro che abbiamo vinto perché abbiamo pagato più di tutti, perché il nostro monte salari era il più alto della NBA. In realtà siamo solo 40 milioni sopra la soglia della luxury tax, che non è poco ma non è neanche astronomico. Abbiamo pagato più di 200 milioni per l’incredibile penale per chi supera la luxury tax ripetutamente. La considero ingiusta e spero che arrivi a chi di dovere: mi rendo conto che è molto conveniente per me dirlo, ma è un sistema molto ingiusto perché noi abbiamo pagato semplicemente i giocatori che abbiamo scelto al Draft e le altre firme in free agency sono state tutte al minimo salariale".