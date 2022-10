Russell Westbrook è partito in quintetto in 1.005 delle 1.022 partite disputate in carriera , una striscia che non è stata interrotta nemmeno questa notte alla prima palla a due stagionale contro i Golden State Warriors. Eppure coach Darvin Ham aveva accarezzato l'idea di utilizzarlo nella second unit, facendolo partire dalla panchina contro i Sacramento Kings nell’ultima gara di pre-season persa dai Los Angeles Lakers. Una gara nella quale Westbrook è rimasto in campo appena cinque minuti prima di prendere la via degli spogliatoi, accusando un fastidio al bicipite femorale. Un problema muscolare che, a suo dire, è stato procurato proprio dalla decisione di farlo entrare a partita in corso : "Faccio le stesse cose da 14 anni in fila" ha spiegato Westbrook. " Onestamente non sapevo nemmeno che cosa fare nel riscaldamento. Stavo cercando di capire come rimanere pronto e sciolto . Non è una cosa a cui sono abituato, perciò di sicuro ha contribuito al problema".

Coach Ham non si espone: "Vedremo giorno per giorno"

L'infortunio è magicamente scomparso nel momento in cui Westbrook ha ritrovato il suo posto in quintetto, chiudendo la sua prima stagionale con una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi con 7/12 al tiro, pur commettendo più palle perse (4) che assist (3). "In termini di energia e aggressività vuoi sempre cominciare bene la partita, e nessuno lo ha fatto meglio di lui" ha detto coach Darvin Ham. "Al momento è quello che abbiamo, visto che abbiamo alcuni giocatori chiave infortunati [il riferimento è a Dennis Schröder e Thomas Bryant, ndr]. Westbrook è stato solido: in un paio di possessi si poteva fare meglio, ma in generale è stato solido". Per quanto riguarda il futuro, però, non ha voluto esporsi: dopo aver affermato prima della partita che non aveva intenzione di cambiare quintetto di volta in volta in base agli avversari, è tornato sui suoi passi dicendo che la situazione verrà valutata "giorno per giorno". Per il momento Westbrook è titolare, ma la sua striscia di gare consecutive in quintetto potrebbe interrompersi nel corso della stagione — poi starà a lui trovare il modo di essere pronto a scendere in campo anche a gara in corso, evitando infortuni.