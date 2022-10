Mitchell debutto positivo, ma si fa male Garland

C'è una buona e (almeno) una cattiva notizia per i Cleveland Cavaliers. La buona è che Donovan Mitchell sembra non aver avuto nessun problema di ambientamento, realizzando 31 punti e 9 assist in 35 minuti al suo debutto con la nuova maglia. La cattiva è che ha avuto così tanti palloni tra le mani per via dell’infortunio di Darius Garland, la cui assenza ha poi contribuito alla sconfitta di Cleveland nel quarto periodo sul campo dei Toronto Raptors. Ma andiamo con ordine: l’atteso esordio di Mitchell ha avuto esiti positivi, tanto che coach JB Bickerstaff ha definito come "a suo agio" e "facile" l'ingresso nel quintetto dell’All-Star. "È abituato a doversi caricare la squadra sulle spalle, perciò capisce il momento delle partite ed è capace di produrre. Non è nulla di nuovo per lui ed è quello che ci aspettiamo da lui. Stiamo parlando di un giocatore d’élite: non sono tanti in questa lega che possono fare quello che sa fare lui". Dopo una partenza con le marce basse, Mitchell ha firmato due canestri in fila nel primo quarto e poi ha dovuto aumentare i giri del motore, producendo 18 dei suoi 31 punti finali già all’intervallo. I problemi sono arrivati semmai più tardi, specialmente in un quarto periodo in cui la maggiore familiarità dei Raptors ha avuto la meglio, specialmente con il parziale di 13-2 che ha deciso il match. "Era la nostra prima partita assieme, perciò ci sta che ci siano ancora tante cose da sistemare e su cui dobbiamo comunicare meglio. Capita" l'analisi di Mitchell. "Abbiamo fatto un buon lavoro, ma collettivamente ne possiamo fare uno ancora migliore".