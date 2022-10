Torna Kawhi, appello Lakers: derby di L.A. su Sky

I Lakers hanno perso (male) la prima partita stagionale contro Golden State e non battono i Clippers dal 30 luglio 2020 (persi gli ultimi sette scontri diretti). Clippers che riabbracciano in campo finalmente Kawhi Leonard: una sfida da non perdere, in diretta (e domani in replica con commento in italiano) su Sky

Solo due squadre non hanno ancora dato il via alla loro stagione 2022-23 e oltre ai Milwaukee Bucks l'altra sono gli L.A. Clippers che finalmente ritrovano in campo Kawhi Leonard (asssente tutto lo scorso anno). E non sarà una partita come un'altra, il season opener dei Clippers, perché dall'altra parte ci saranno i cugini dei Lakers (diretta Sky alle 4 di notte, repliche domani con commento in italiano), in quel derby di L.A. che negli ultimi anni si è fatto sempre più interessante e... squilibrato. Leonard o non Leonard, infatti, la squadra allenata da coach Tyronn Lue ha vinto tutte le quattro sfide disputate contro i Lakers lo scorso anno - con scarti minimi in tre occasioni (+1, +3, +4) e facilmente nell'ultimo scontro (+21 il 3 marzo scorso). Non solo: tre sfide e tre vittorie Clippers anche nella stagione 2020-21 (+7, +18, +24) per cui, per tornare a una vittoria di LeBron James e compagni, occorre risalire fino alla bolla di Orlando (30 luglio 2020), in quel finale di stagione che poi avrebbe incoronato i Lakers campioni NBA.