Rissa Heat-Raptors: volano giocatori in prima fila

Giannis mostruoso, Sixers a picco: i risultati

Giannis Antetokounmpo ne mette 44 in 28 minuti, trascinando Milwaukee al successo su Houston. Terza sconfitta in fila per Philadelphia, che cade in casa con San Antonio nonostante i 40 punti di Embiid. A quota 40 ci sono anche Jayson Tatum e Paul George nei successi su Orlando (Banchero 23) e Sacramento (Fox 36), mentre Luka Doncic si 'limita' a metterne 32 con 10 assist nel largo successo di Dallas su Memphis. Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte

PHILADELPHIA 76ERS-SAN ANTONIO SPURS 105-114 | Terza partita e terza sconfitta per i Sixers, che non riescono a superare neanche gli Spurs in back-to-back arrivando da Indianapolis. Il protagonista a sorpresa del match è Doug McDermott, che segna 14 punti tutti nel secondo tempo per rispondere al parziale con cui Philadelphia aveva preso il controllo della partita a metà ultimo quarto, uno dei sei giocatori in doppia cifra insieme ai 22 di Devin Vassell e i 21 di Keldon Johnson

Dopo i problemi delle prime due partite, Joel Embiid impone la sua superiorità chiudendo un match da 40 punti (14/25 dal campo, 12/15 ai liberi) con 13 rimbalzi, a cui si aggiungono i 25 di Tyrese Maxey e i 15 di Tobias Harris. Ma James Harden incappa in una serata da 4/18 al tiro per appena 12 punti, pur con 9 rimbalzi e 12 assist, e la panchina produce appena 10 punti contro i 40 di quella degli Spurs, esponendo i problemi difensivi dei Sixers. "La comunicazione in difesa deve migliorare, non stiamo marcando bene" ha sottolineato Embiid