Retrocessioni in NBA? Silver: "Ci abbiamo pensato"

Sin da quando Victor Wembanyama ha giocato quelle due partite a inizio mese segnalandosi come di gran lunga il miglior giocatore a disposizione nel prossimo Draft, si è parlato molto in giro per la NBA di cominciare una corsa sfrenata al tanking (cioè perdere il maggior numero possibile di partite per poter avere le migliori chance al prossimo Draft) per posizionarsi in vista della Lottery. Un atteggiamento che comprensibilmente però piace molto poco al commissioner della lega Adam Silver, il cui obiettivo dichiarato e ribadito è che tutte le 30 squadre competano idealmente per il titolo NBA ogni anno. E proprio parlando del tanking in un incontro con i dipendenti dei Phoenix Suns — con i quali ha voluto scusarsi personalmente a nome della lega per quanto successo con l’ex proprietario Robert Sarver —, Silver ha svelato i piani della NBA per contrastare il fenomeno del tanking. "Abbiamo già detto chiaramente alle squadre che quest’anno faremo particolarmente attenzione a quanto accadrà" ha detto Silver secondo quanto riportato da ESPN. "Il Draft sulla carta è un buon sistema. Ma mi rendo conto che quando c’è un giocatore generazionale in arrivo, come abbiamo quest’anno, le squadre si muovono. Le franchigie sono sempre più intelligenti e creative, ma come si muovono loro ci muoviamo anche noi di conseguenza. Siamo sempre alla ricerca di un sistema migliore".