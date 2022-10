La storia nella storia della partita più divertente e spettacolare di una serata da 11 gara in NBA è quella di Luke Kornet - centro dei Celtics, diventato pedina importante da usare per Boston che si ritrova con la rotazione sotto il ferro ridotta ai minimi termini e rimasto in campo per 26 minuti nel match perso all’overtime dai Celtics contro i Cavaliers. Il giocatore di Boston nel corso del secondo quarto si è esibito (non sapremmo come altro definirlo) in un tentativo di "stoppata a distanza” - non una, ma ben due volte nello stesso possesso: che vuol dire? Mentre il pallone era in angolo con il tiratore pronto a cercare di mandare a bersaglio una tripla, Kornet saltava sotto canestro (ad almeno 5 metri di distanza in realtà), provando a scoraggiare il tentativo dei Cavaliers.