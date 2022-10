Westbrook dalla panchina, ma i Lakers non vincono

Dopo 1.007 presenze consecutive da titolare, Russell Westbrook è stato impiegato in uscita dalla panchina nel match perso dai Lakers a Minneapolis - un modo per sfruttare la sua energia a gara in corso apprezzato sia da LeBron James che da coach Darvin Ham. Il risultato però non è cambiato, con i gialloviola ancora a secco di successi e con 0-5 di record

Russell Westbrook è partito dalla panchina nel match perso dai Lakers a Minneapolis, ancora dolorante a causa del problema al bicipite femorale che gli aveva fatto saltare la sfida con i Denver Nuggets. Per Westbrook 33 minuti giocati a gara in corso con 18 punti segnati e tanti tiri sbagliati: 6/17 dal campo, 1/4 dall’arco, 5/10 ai liberi a cui ha aggiunto anche otto rimbalzi e tre assist. Una scarica d’energia soltanto parziale da sfruttare in uscita dalla panchina, non proprio quello che si aspettava coach Darvin Ham quando in preseason parlava di questa opzione in toni entusiastici. Westbrook interrompe così invece una striscia di 1.007 partite (al netto degli infortuni) sempre giocate da titolare, nel quintetto presente sul parquet alla palla a due - la più lunga in NBA alle spalle dei soli Chris Paul e LeBron James. Il test, arrivato in un match in cui a mancare era anche Anthony Davis, non ha dato i risultati sperati, ma soltanto la quinta sconfitta in fila in una stagione al momento senza vittorie per i gialloviola.