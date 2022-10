Pierce&KG: "Gli Heat sono finiti". Haslem risponde

Si chiama "Ticket and The Truth", prendendo spunto dai loro soprannomi: Kevin Garnett ("The Big Ticket") e Paul Pierce ("The Truth") sono ancora assieme, stavolta non in campo con la maglia dei Boston Celtics, ma dietro a un microfono, per il loro podcast che sta facendo molto discutere in queste ore. Il motivo? Un durissimo attacco ai Miami Heat, colpevoli di avere iniziato al di sotto delle aspettative (2 vinte, 5 perse) questa stagione. "In questo momento non hanno identità", ha detto Garnett. "Sono sempre stati un'ottima squadra difensiva in grado di mettere punti sul tabellone: ora non riescono più a segnare da tre e a muovere il pallone come facevano una volta. Non hanno proprio identità". "Hanno sempre vinto di squadra, giocando assieme, ma ora non vedo niente di tutto questo", gli ha fatto eco Paul Pierce. Che poi ha iniziato a fare nomi: "Prendete Bam [Adebayo]. Eravamo tutti convinti che ogni anno sarebbe stato un All-Star e invece soffre di troppi alti e bassi". "E di Jimmy Butler cosa vogliamo dire", ha rincarato la dose Garnett. "Dobbiamo aspettare 82 partite per vederlo segnare 30, 40 o 45 punti? Al momento non sembra proprio avere l'energia necessaria per fare gare del genere". I due ex Celtics salvano giusto Tyler Herro ("L'unico che sta dimostrando una certa costanza", dice Pierce) ma l'attacco ai Miami Heat è durissimo, e concluso da una previsione azzardata: "Boston è sicuramente meglio di loro, penso lo siano anche i Nets e anche Philly, pur protagonista di una partenza lenta. Per me la loro finestra temporale per poter puntare al titolo si sta chiudendo", ha detto Pierce, ovviamente considerando anche i Bucks superiori a questi Heat.