I consigli di Turner ai Lakers: "Prendete me"

Indiana ha iniziato la stagione con un record di 3-4, i Lakers invece perdendo le prime cinque e vincendo (a fatica) al sesto tentativo per la prima volta in regular season. Segnali chiari di un’annata che appare complicata per i gialloviola, che forse in parte sarebbero riusciti a cambiare rotta nel caso in cui avessero concluso la trattativa proprio con i Pacers per portare a casa Buddy Hield e Myles Turner. Il centro di Indiana, intervistato da ESPN, è tornato sull’argomento e non ha usato mezze misure nel farsi autopromozione: “Se io fossi nella dirigenza dei Lakers, guarderei con molta attenzione alla posizione nella quale si trovano”, spiega il diretto interessato riguardo la tanto chiacchierata trade tra la squadra di Indianapolis e quella di Los Angeles. “So quello che posso dare a un gruppo - la mia capacità di leadership, di essere uno stoppatore, il potenziale da tre punti e anche quella di incidere in ogni aspetto del gioco quando sono sul parquet. Per quanto possa premere in questa direzione però, vengo pagato per fare canestro quando sono in campo, non per parlare o fare valutazioni di questo genere, quindi non sono io la persona che può dare risposte a riguardo”.