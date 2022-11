Dopo un lungo percorso di investigazione cominciato quest’estate, la NBA è giunta al suo verdetto sui Philadelphia 76ers. La franchigia guidata da Daryl Morey era finita sotto la lente di ingrandimento della lega a seguito di una possibile violazione per "tampering", cioè contatti con free agent (o giocatori sotto contratto con altre squadre) prima dei termini prestabiliti. Nel caso specifico, la NBA ha confermato che i Sixers hanno parlato con due free agent, PJ Tucker e Danuel House, prima dell’apertura ufficiale del mercato prevista per l’1 di luglio. Pur non ritenendo di dover annullare i contratti firmati, la lega ha comunque punito i Sixers togliendo loro due seconde scelte al Draft nel 2023 e nel 2024, seguendo la linea già tracciata in passato per punire Milwaukee (per Bogdan Bogdanovic), Miami (Kyle Lowry) e Chicago (Lonzo Ball). Nessuna punizione invece per quanto fatto con James Harden, che ha legittimamente rinunciato a circa 15 milioni di dollari per permettere ai Sixers di firmare free agent sul mercato. "I Philadelphia 76ers hanno cooperato con l’investigazione e hanno accettato la decisione della lega" ha scritto la squadra in un comunicato. "Voltiamo pagina, concentrandoci sulla stagione che ci attende".