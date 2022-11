Edwards non schiaccia più: "Ho perso i poteri"

Dopo l’ottimo finale della passata stagione e lo scambio per arrivare a Rudy Gobert in estate, le aspettative sui Minnesota Timberwolves erano decisamente alte. Nelle prime otto gare, però, sono state abbastanza deluse, non tanto a livello di record (4 vittorie e 4 sconfitte) quanto di atteggiamento e rendimento complessivo. In particolare le frecciate a distanza tra Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns non sono passate inosservate, e in particolare c’è una mancanza lampante nel gioco di Edwards: le schiacciate. Nelle prime otto partite della stagione infatti "Ant-Man" non ha schiacciato neanche una volta nei suoi 156 tentativi dal campo, dopo le prime due stagioni in cui diverse delle sue 128 schiacciate si sono segnalate come tra le più feroci ed esplosive di tutta la lega. Che succede allora? "Mi sento come se avessi perso i miei poteri" ha detto Edwards parlando con il Minneapolis Star-Tribune, ammettendo che non riesce più a saltare in alto come fa normalmente e che sta lavorando sulla sua condizione fisica per ritrovare le gambe che sembra aver perso, ad esempio facendo su e giù sulle scale del Target Center dopo le partite. Chissà, forse c’entrano anche le abitudini alimentari criticate da Towns pochi giorni fa, o forse la presenza di due lunghi come KAT e Gobert che gli ostruiscono la via verso il ferro, come ha già avuto modo di lamentarsi. La stagione è ancora giovane e Edwards, pur essendo al terzo anno di NBA, non ha ancora compiuto 22 anni: c’è tutto il tempo per ritrovare "l'antico" smalto.