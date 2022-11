LeBron su Irving: "No a tutte le forme d'odio"

Compagni (a Cleveland) e campioni NBA assieme (nel 2016, con l'incredibile vittoria in gara-7 a Oakland). C'è più di un legame che unisce in maniera indelebile LeBron James a Kyrie Irving, ma finora su tutte le polemiche e le controversie nate attorno all'endorsement del giocatore dei Nets al documentario antisemita supportato sui social, il leader dei Lakers era rimasto silente. Non più. "La mia posizione è semplice: personalmente non tollero nessuna dichiarazione d'odio in nessuna forma, verso qualsiasi razza. Che sia verso la comunità ebracia, afroamericana, asiatica. Sapete bene tutti da che parte mi schiero, ed è anche questo il motivo per cui non ho ritenuto di dover far sentire la mia voce", le parole di James al riguardo. Che poi svela un retroscena: "Abbiamo eliminato dai nostri archivi l'episodio in cui Kanye West era tra i nostri ospiti, perché in quella puntata erano emerse dichiarazioni d'odio che non mi sento in nessun modo di rappresentare. Non c'è posto per comportamenti del genere in questo mondo, perché non vanno a favore di nessuno e credo che anche Kyrie abbia causato solo dolore a molte persone, con le sue posizioni", ha affermato LeBron. "Si è scusato - riconosce - ma il male che ha fatto rimane e penso sia un brutto episodio. Non condivido l'idea di utilizzare la tua voce e la tua piattaforma per attaccare nessun tipo di persona, indipendentemente dal colore della pelle, dall'altezza, dal ruolo ricoperto in questa società. Se promuovi o incoraggi o affermi contenuti offensivi verso qualsiasi comunità, facendo del male a tante persone, non avrai il mio rispetto. Non condono un comportamento del genere".