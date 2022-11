James contro il passato: LA-Cavs alle 21.30 su Sky

I Los Angeles Lakers stanno faticosamente cercando di rimettere in piedi una stagione cominciata in modo decisamente sbagliato, ma dopo le due vittorie consecutive contro Denver e New Orleans, nell’ultima gara contro Utah sono emersi anche problemi difensivi che non sembravano appartenere al gruppo allenato da coach Darvin Ham (passati dall'avere la seconda miglior difesa alla quinta nel giro di un match). Serve tornare in carreggiata e l’occasione arriva di nuovo davanti al pubblico di casa: LeBron James e compagni ospitano una delle squadre più in forma della lega, i Cleveland Cavaliers, capaci di vincere le ultime sette partite consecutivamente di cui l’ultima a Detroit anche senza Donovan Mitchell e Darius Garland. Un gruppo tosto e affiatato che vola sulle ali dell’entusiasmo: per LeBron non sarà di certo una partita come tutte le altre visto il suo passato con i Cavs, ma è il presente a dirci che i Lakers hanno bisogno del loro leader, apparso appannato nelle ultime due uscite (16/42 al tiro con 0/12 da tre punti) pur sfiorando la tripla doppia sia contro i Pelicans che contro i Jazz, complici un virus influenzale e un infortunio al piede che lo hanno debilitato.