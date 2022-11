Dwight Howard vola a giocare a Taiwan

Sogno di restare in NBA accantonato - almeno per il momento - per Dwight Howard. Il centro 8 volte All-Star durante l'estate aveva più volte fatto appelli affinché qualcuno gli offrisse un contratto, dichiarandosi in grande o forma e proponendosi addirittura ai campioni in carica di Golden State come 'chioccia' di Wiseman. La chimata però non è arrivata, e allora Howard ha deciso di volare all'estero: in particolare a Taiwan. Giocherà per i Taoyuan Leopards. "Sono molto emozionato - ha detto - non vedo l'ora di arrivare e iniziare a giocare. Mi presenterò a braccia aperte, con grandi abbracci e grandi sorrisi". L'ex Lakers - l'anno scorso 6.2 punti e 5.9 rimbalzi di media - lascia l'NBA dopo 18 stagioni ed essere stato la prima scelta al Draft del 2004.