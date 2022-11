Che fine ha fatto Leonard? Non c'è data di rientro

Lavoro individuale sì, presenza in panchina sì, viaggia in trasferta no, vederlo in campo meno che mai: questa l’attuale situazione di Kawhi Leonard, di rientro dopo un intero anno d’assenza a seguito dell’infortunio e dell’operazione al ginocchio che gli hanno fatto saltare completamente la stagione 2021-22, mentre in questa regular season ha giocato due delle prime tre partite dell’anno (in uscita dalla panchina, restando 21 minuti in campo), prima di accusare nuovamente dolori e problemi alla vigilia del match contro i Thunder dello scorso 25 ottobre. Da quel momento il talento dei Clippers è tornato in cima alla lista degli indisponibili, non riuscendo a ritrovare la stabilità necessaria sulla gamba per prendersi minuti sul parquet: “Sta procedendo bene il recupero - spiega coach Lue - tornare in campo dopo un infortunio del genere è sempre un percorso a ostacoli, ne avevamo già parlato con lui durante la preseason. Dobbiamo continuare a seguire le indicazioni dello staff medico, essere intelligenti nella gestione: basta sapere che non esiste una tabella di marcia, ma è una situazione che va gestita giorno dopo giorno”.