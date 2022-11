LeBron sul caso Kyrie: "Fatelo tornare a giocare"

Quattro partite senza Irving, la quinta di sospensione senza stipendio in arrivo e poi? In molti si chiedono cosa succederà, come si comporteranno i Brooklyn Nets con lui - scettici rispetto al fatto che sia ricomponibile una frattura così profonda e dettata dall’ennesimo discutibile comportamento dell’ex compagno di squadra di LeBron James. Proprio il n°6 Lakers, che conosce bene Irving, è intervenuto via social sulla questione, sottolineando dal suo punto di vista come siano eccessive le richieste e le prese di posizione nei suoi confronti da parte di persone che in realtà non lo conosco affatto: “Ho sempre detto che non credo nella condivisione di informazioni false dannose e continuerò ad essere così, ma Kyrie si è scusato e dovrebbe essere in campo a giocare. Questo è quello che penso. È così semplice. Bisogna aiutarlo a imparare, ma dovrebbe essere sul parquet. Quello che gli è stato chiesto di fare per tornare in squadra penso sia eccessivo. Non è la persona che viene ritratta in questi in giorni”. Un messaggio chiaro, da amico, non solo a Irving ma a tutta la NBA: James può quindi tornare ad allenarsi in palestra per recuperare dall’infortunio, mentre ai Nets ora resta una questione spinosa da risolvere nelle prossime ore.