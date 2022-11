Rapinato in hotel MPJ: rubata anche la Bibbia

Spiacevole sorpresa nel corso della trasferta a Indianapolis per Michael Porter Jr., sorpreso al ritorno in stanza in hotel dal fatto che dei ladri fossero entrati poco prima a svaligiare tutto ciò che si era portato dietro per affrontare la gara contro i Pacers. Da quanto risulta dalla denuncia della polizia, il giocatore dei Nuggets non era in camera al momento del furto, quando sono stati portati via dei soldi, un braccialetto d’oro, due borse di marca e la Bibbia. Non il modo migliore per affrontare una partita poi vinta dai Nuggets anche grazie ai suoi 17 punti in 36 minuti con 7/14 al tiro, 3/7 dall’arco, 6 rimbalzi e un paio d’assist: un episodio che la franchigia e anche il diretto interessato hanno preferito non commentare (nella speranza che si riescano a rintracciare i responsabili del furto).