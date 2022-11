Howard, Taiwan è pazza di lui: accoglienza da star

È sbarcato in Asia Dwight Howard, che ha scelto di andare a giocare a Taiwan dopo aver atteso invano per settimane una chiamata da parte della squadre NBA che non hanno più voluto puntare su di lui: l’ex giocatore di Magic e Lakers si è goduto così la super accoglienza dei suoi nuovi tifosi, accorsi in migliaia già all’aeroporto per salutare il suo arrivo. Una star a tutti gli effetti, con tanto di boato impressionante in sottofondo: un ex campione negli USA tornato così a sentirsi protagonista come un decennio fa