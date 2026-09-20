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NBA, gli Heat lasciano libero l'ultimo posto nel roster: Miami pronta tornare sul mercato?

NBA

Al momento gli Heat, dopo un mercato estivo caratterizzato dal colpaccio Giannis Antetokounmpo, hanno riempito 14 dei 15 posti disponibili a roster, ma Riley e soci non avrebbero fretta di riempire l'ultima casella dell'organico. L'idea, infatti, sarebbe quella di tenersi le mani libere nel caso in cui nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sul mercato si dovesse presentare l'occasione di portare a casa un giocatore di alto livello

MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI

A Miami, dopo un'estate che definire movimentata è dire poco, non sembrano ancora pronti a scrivere la parola fine alla voce mercato. Anzi, dopo aver fatto il colpaccio con Giannis Antetokounmpo e aver costruito attorno al greco una squadra che unsice veterani e role-player, Pat Riley e soci hanno intenzione di migliorare ancora l'organico a disposizione di coach Erik Spoelstra. E, in effetti, gli Heat avrebbero al momento 14 giocatori a roster, potendo quindi contare su un ulteriore innesto per completarlo, ma a South Beach per il momento predicano calma. 

Miami, l'ultimo posto a roster e il mercato

Secondo quanto riportato dal Miami Herald, infatti, gli Heat non avrebbero per il momento intenzione di firmare alcun giocatore per l'ultimo posto disponbille a roster, preferendo viceversa tenerlo libero per eventuali giocatori 'in grado di alzare l'asticella'. A Miami, insomma, attendono di vedere cosa succederà da qui al prossimo febbraio, ovvero alla chiusura ufficiale del mercato, per capire se qualche altro possibile protagonista di alto livello dovesse diventare disponibile.

Approfondimento

I nuovi Heat puntano dritti al titolo: il roster

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