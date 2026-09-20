Al momento gli Heat, dopo un mercato estivo caratterizzato dal colpaccio Giannis Antetokounmpo, hanno riempito 14 dei 15 posti disponibili a roster, ma Riley e soci non avrebbero fretta di riempire l'ultima casella dell'organico. L'idea, infatti, sarebbe quella di tenersi le mani libere nel caso in cui nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sul mercato si dovesse presentare l'occasione di portare a casa un giocatore di alto livello

A Miami, dopo un'estate che definire movimentata è dire poco, non sembrano ancora pronti a scrivere la parola fine alla voce mercato. Anzi, dopo aver fatto il colpaccio con Giannis Antetokounmpo e aver costruito attorno al greco una squadra che unsice veterani e role-player, Pat Riley e soci hanno intenzione di migliorare ancora l'organico a disposizione di coach Erik Spoelstra. E, in effetti, gli Heat avrebbero al momento 14 giocatori a roster, potendo quindi contare su un ulteriore innesto per completarlo, ma a South Beach per il momento predicano calma.