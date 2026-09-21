Che il rapporto tra Caitlin Clark e Stephanie White, stella e coach delle Fever, non fosse dei migliori lo si era capito da tempo, ma nella notte la giocatrice non ha trattenuto la frustrazione nei confronti della panchina. Indiana, infatti, è incappata in una netta sconfitta casalinga 93-77 per mano di Washington e già al termine del 1° quarto Clark ha palesemente protestato perché le indicazioni di White impedivano alla squadra di correre in contropiede
Brutta serata per Caitlin Clark, autrice di una prova da 25 punti ma con solo 6/20 dal campo e 5 palle perse, e per le sue Fever, che hanno perso in casa 93-77 contro le Mystics. Come se non bastasse, poi, già al termine del 1° quarto, la stessa Clark ha manifestato in maniera palese la frustrazione per l'impostazione tattica di coach Stephanie White. Sulla rimessa dal fondo, poco prima di ricevere palla, Clark non si è trattenuta, protestando palesemente per le indicazioni in arrivo dalla panchina e che, a quanto pare, impedivano alla squadra di correre in contropiede come Clark avrebbe voluto.