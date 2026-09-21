Che il rapporto tra Caitlin Clark e Stephanie White, stella e coach delle Fever, non fosse dei migliori lo si era capito da tempo, ma nella notte la giocatrice non ha trattenuto la frustrazione nei confronti della panchina. Indiana, infatti, è incappata in una netta sconfitta casalinga 93-77 per mano di Washington e già al termine del 1° quarto Clark ha palesemente protestato perché le indicazioni di White impedivano alla squadra di correre in contropiede

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