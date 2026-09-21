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WNBA, Indiana perde in casa e Clark se la prende con l'allenatrice: lo sfogo in campo

NBA

 Che il rapporto tra Caitlin Clark e Stephanie White, stella e coach delle Fever, non fosse dei migliori lo si era capito da tempo, ma nella notte la giocatrice non ha trattenuto la frustrazione nei confronti della panchina. Indiana, infatti, è incappata in una netta sconfitta casalinga 93-77 per mano di Washington e già al termine del 1° quarto Clark ha palesemente protestato perché le indicazioni di White impedivano alla squadra di correre in contropiede

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Brutta serata per Caitlin Clark, autrice di una prova da 25 punti ma con solo 6/20 dal campo e 5 palle perse, e per le sue Fever, che hanno perso in casa 93-77 contro le Mystics. Come se non bastasse, poi, già al termine del 1° quarto, la stessa Clark ha manifestato in maniera palese la frustrazione per l'impostazione tattica di coach Stephanie White. Sulla rimessa dal fondo, poco prima di ricevere palla, Clark non si è trattenuta, protestando palesemente per le indicazioni in arrivo dalla panchina e che, a quanto pare, impedivano alla squadra di correre in contropiede come Clark avrebbe voluto

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