La trade con al centro Kawhi Leonard, perfezionata ancora a fine giugno tra Raptors e Clippers ma ufficiale solo da pochi giorni per via dei problemi che hanno caratterizzato l'estate della franchigia di Steve Ballmer, ha sancito il suo grande ritorno a Toronto. A quanto pare, però, altre tre squadre avevano cercato il due volte campione NBA, che avrebbe però fatto subito sapere di essere disposto ad allungare il suo contratto con i Raptors oppure con l'altra sua ex squadra
Non che il trasferimento di Kawhi Leonard da Los Angeles a Toronto necessitasse di ulteriori colpi di scena per trasformarsi in una saga, perché le problematiche che questa estate hanno interessato i Clippers e il giocatore stesso hanno di fatto tenuto, almeno virtualmente, in sospeso la trade fino a pochi giorni fa. Stando a quanto riportato dall'insider Marc Stein, però, il Canada non sarebbe stata l'unica destinazione possibile per il due volte campione NBA. Anzi, altre tre squadre oltre ai Raptors avrebbero manifestato il loro interesse ancora a giugno, ma il giocatore pare avesse bene in testa il suo futuro, con solo due alternative prese in considerazione.
La lista ristretta di Kawhi
Miami, evidentemente prima di perfezionare la trade per Giannis Antetokounmpo, Detroit e Minnesota. Sarebbero state queste tre le squadre pronte a far concorrenza a Toronto nella corsa a Leonard. Lo stesso Leonard, forte di un contratto in scadenza a giugno del 2027, avrebbe tuttavia fatto presente di essere disposto a firmare una estensione solo con due squadre, ovvero le sue due ex: Toronto e San Antonio. Gli Spurs, però, non hanno mai davvero pensato a lui e Heat, Pistons e Timberwolves si sono presto sfilate di fronte alla possibilità di avere Leonard solo per una stagione, aprendo così la strada alla trade tra Clippers e Raptors.