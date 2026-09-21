La trade con al centro Kawhi Leonard, perfezionata ancora a fine giugno tra Raptors e Clippers ma ufficiale solo da pochi giorni per via dei problemi che hanno caratterizzato l'estate della franchigia di Steve Ballmer, ha sancito il suo grande ritorno a Toronto. A quanto pare, però, altre tre squadre avevano cercato il due volte campione NBA, che avrebbe però fatto subito sapere di essere disposto ad allungare il suo contratto con i Raptors oppure con l'altra sua ex squadra

Non che il trasferimento di Kawhi Leonard da Los Angeles a Toronto necessitasse di ulteriori colpi di scena per trasformarsi in una saga, perché le problematiche che questa estate hanno interessato i Clippers e il giocatore stesso hanno di fatto tenuto, almeno virtualmente, in sospeso la trade fino a pochi giorni fa. Stando a quanto riportato dall'insider Marc Stein, però, i l Canada non sarebbe stata l'unica destinazione possibile per il due volte campione NBA . Anzi, altre tre squadre oltre ai Raptors avrebbero manifestato il loro interesse ancora a giugno, ma il giocatore pare avesse bene in testa il suo futuro , con solo due alternative prese in considerazione .

La lista ristretta di Kawhi

Miami, evidentemente prima di perfezionare la trade per Giannis Antetokounmpo, Detroit e Minnesota. Sarebbero state queste tre le squadre pronte a far concorrenza a Toronto nella corsa a Leonard. Lo stesso Leonard, forte di un contratto in scadenza a giugno del 2027, avrebbe tuttavia fatto presente di essere disposto a firmare una estensione solo con due squadre, ovvero le sue due ex: Toronto e San Antonio. Gli Spurs, però, non hanno mai davvero pensato a lui e Heat, Pistons e Timberwolves si sono presto sfilate di fronte alla possibilità di avere Leonard solo per una stagione, aprendo così la strada alla trade tra Clippers e Raptors.