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NBA, i Kincks e l'ultimo posto a roster da assegnare: coach Brown punterebbe su Wiseman

NBA

Tra meno di una settimana i Knicks inizieranno il loro training camp e i campioni NBA in carica useranno la fase di preparazione per valutare i cinque giocatori che si contenderanno l'ultimo posto a roster per la prossima stagione. E coach Mike Brown, al momento, sembrerebbe orientato a scegliere James Wiseman, ex seconda scelta assoluta al Draft dalla carriera a dir poco deludente fin qui e con cui ha già lavorato a Golden State

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John Konchar, Bruce Brown, Ochai Agbaji, Drew Eubakns e James Wiseman: cinque nomi per un posto a roster. Potrebbe essere questo il sottotitolo del training camp dei Knicks, che inizierà tra una settimana e che tra i punti di interesse avrà la valutazione dei cinque giocatori che New York si porterà nella fase di preparazione alla stagione per poi decidere quale potrebbe valere un contratto fino al prossimo giugno. Nella lista ci sono giocatori dalle caratteristiche e dal curriculum assai diverso uno dall'altro, ma coach Mike Brown parrebbe avere già una preferenza giustificata dall'esperienza precedente e dalle esigenze tattiche della squadra. 

Brown, Wiseman e un vuoto sotto canestro da riempire

Quando gli Warriors lo sceglievano con la seconda chiamata assoluta al Draft del 2020, l'idea era che James Wiseman sarebbe potuto diventare uno dei lunghi dominanti della lega. La carriera dell'ex anche di Indiana e Detroit, però, è andata in modo assai diverso, ma coach Brown, assistente a Golden State nelle prime due stagioni in NBA di Wiseman, pare non aver ancora perso la fiducia in lui. A 25 anni, infatti, Wiseman potrebbe trovare il modo di rilanciarsi con i campioni in carica, un po' perché come detto l'allenatore lo stima e un po' perché i Knicks hanno bisogno di rimpolpare il reparto lunghi, che al momento consta dei soli Karl-Anthony Towns e Andre Drummond. L'ultimo posto a roster, quindi, potrebbe andare proprio a lui.

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