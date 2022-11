Banchero a Sky: "Mondiali con l'Italia? Possibile"

In un'intervista con Sky Sport, Paolo Banchero non ha chiuso le porte a una sua partecipazione ai Mondiali con la nazionale italiana. "È una possibilità, anche se non posso darlo per certo. Devo parlare con tutte le persone coinvolte per prendere la giusta decisione. Non vedo l'ora di incontrare la delegazione italiana e rompere il ghiaccio". L'intervista completa andrà in onda domani su Sky Sport all’interno di Basket Room Daily con un appuntamento interamente dedicato al grande inizio di stagione di Banchero

Solo un infortunio alla caviglia ha fermato il grande inizio di stagione di Paolo Banchero, che con i suoi Orlando Magic si è segnalato come il candidato numero 1 al premio di rookie dell’anno. Mentre la prima scelta assoluta dell'ultimo Draft lavora per poter tornare in campo il prima possibile, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per rispondere a diverse domande, a partire da quelle sulla Nazionale italiana. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno strappato il pass per i Mondiali del prossimo anno e, alla domanda se ne farà parte anche lui, Banchero è stato giustamente cauto visto che manca ancora molto tempo: "Giocare i Mondiali con l'Italia è una possibilità, anche se non posso darlo per certo. Devo parlare con la mia squadra qui a Orlando, col mio agente, la mia famiglia e tutte le persone coinvolte per prendere la giusta decisione per me. Ma non è neanche escluso che accada: c’è sicuramente la possibilità che succeda, anche se non posso darlo per certo".