Irving vicino al rientro: domenica sarà in campo?

Dopo otto partite saltate di cui cinque per la sospensione a seguito delle mancate scuse per i suoi tweet, Kyrie Irving potrebbe essere vicino al rientro in campo con i Brooklyn Nets. Il ritorno dovrebbe avvenire domenica al Barclays Center per la sfida interna con i Memphis Grizzlies, secondo quanto riportato da ESPN

Dopo quasi due settimane di assenza e otto gare saltate, Kyrie Irving dovrebbe presto tornare in campo per i Brooklyn Nets. Secondo quanto anticipato da ESPN, quella contro Portland (da seguire in diretta su Sky Sport questa notte alle 4.00 e in replica domani con commento in italiano) dovrebbe essere l’ultima gara dei Nets senza il playmaker a disposizione, con il ritorno in campo previsto per la gara di domenica al Barclays Center contro i Memphis Grizzlies. Tramite anche l’intercessione dell’associazione giocatori, i Nets e Irving hanno trovato un compromesso rispetto alle rigide richieste iniziali di Brooklyn per procedere al suo reintegro, con il giocatore che si è fatto carico del percorso per poter tornare in campo. “Kyrie sta continuando il suo percorso di dialogo ed educazione” ha detto Tamika Tremaglio, capo della NBPA. “Si è reso conto del peso e dell’impatto della sua voce e delle sue azioni, in particolare nella comunità ebraica. Kyrie rifiuta l’antisemitismo in ogni sua forma ed è impegnato a migliorare il suo livello di comprensione, facendo in modo che le sue parole e le sue azioni si allineino con la sua ricerca di verità e conoscenza”.